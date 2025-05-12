العالم اليوم - وفد أبوظبي الاقتصادي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع اليابان

انتم الان تتابعون خبر وفد أبوظبي الاقتصادي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع اليابان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 09:24 صباحاً - اختتم وفد إمارة أبوظبي الاقتصادي، بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، زيارة إلى اليابان شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات لتطوير التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتعزيز الشراكات في مختلف القطاعات والمجالات التي تتميز بإمكانات مرتفعة للنمو.

وشارك وفد أبوظبي الاقتصادي، الذي يضم مسؤولين وقادة من أكثر من 80 جهة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال، في اجتماعات ولقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين في اليابان لاستكشاف الفرص في قطاعات علوم الحياة والتقنيات المستدامة والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية والروبوتات والتصنيع المتقدم والخدمات المالية.

وزار الوفد معرض إكسبو أوساكا 2025، وشارك في مؤتمر "سوشي تيك" في طوكيو المتخصص في الابتكار وريادة الأعمال في آسيا، والدورة الـ11 لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، ومنتدى أبوظبي للاستثمار وملتقى أبوظبي - اليابان للأعمال، واستعرض الوفد الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين أبوظبي واليابان، مشيراً إلى دور مبادرات "اقتصاد الصقر" في تسريع التحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام.

وشاركت 12 من شركات أبوظبي الناشئة، بدعم من صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومنصة Hub71 في مؤتمر ومعرض سوشي تيك، وأبرزت قدرات أبوظبي في تطوير المواهب التقنية والحلول المتطورة والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات القائمة على الابتكار.

وتضمنت الزيارة، التي نُظمت بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في طوكيو، لقاءات مع هيروفومي يوشيمورا، حاكم أوساكا، ويوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، ونوبوهيكو ياماغوتشي، نائب حاكم أوساكا، وأوغوشي ماساكي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة، وتاكيوتشي شينجي، نائب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ونابيوري كودايرا، رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط.

كذلك، التقى الوفد كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين في غرفة التجارة والصناعة في أوساكا، واتحاد الأعمال الياباني (Keidanren)، وشركات سوميتومو، وكوزمو، وإيتوشو، وتوشيبا.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: "انطلاقا من الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة، نضاعف جهودنا من أجل بناء اقتصاد المستقبل وتعزيز مكانة أبوظبي قوةً اقتصادية صاعدة ومركزاً عالمياً للمواهب والأعمال والاستثمار والتجارة".

وأضاف الزعابي: "مثلت زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان فرصة مهمة لتعزيز شراكتنا من خلال استكشاف سبل جديدة لتطوير التعاون في مختلف القطاعات. وتعكس الاتفاقيات الموقعة خلال هذه الزيارة حرصنا على تعميق الشراكة مع التركيز على المجالات ذات الأولوية بهدف التعامل بصورة إيجابية مع التحولات الواسعة والمتسارعة في الاقتصاد العالمي. ونجدد التزامنا بتعزيز التعاون مع الاقتصادات الرئيسية والشركاء التجاريين، مع إيلاء التنمية البشرية والاستدامة الأولوية القصوى من أجل تشكيل مستقبل أفضل".

وشملت الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة شراكة استراتيجية لحلول التنقل الذكي بين شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وشركة زينموف الرائدة في مجال حلول التنقل الذكي، واتفاقية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) لتعميق العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة للتعاون.

ووقعت مبادرة نعمة، التي أطلقتها مؤسسة الإمارات، والمركز الياباني للتعاون الدولي اتفاقية لتعزيز التعاون لدعم تحقيق هدف (نعمة) المتمثل في الحد من الهدر الغذائي بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات 2051 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان: "تؤكد زيارة وفد أبوظبي الاقتصادي إلى اليابان قوة وعمق العلاقات الإماراتية اليابانية التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون، وتركز الآن بقوة على صياغة المستقبل. تتوافق ريادة اليابان العالمية في مجال الابتكار الرقمي والبنية التحتية الذكية والتنقل المستدام والتصنيع المتقدم مع أهداف التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي وطموحها لبناء اقتصاد المعرفة المرن والمستدام".

وأضاف الفهيم: "تمثل هذه الزيارة نقطة مهمة في علاقاتنا الثنائية، حيث نعمل على تهيئة الأطر اللازمة لتطوير التعاون مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي ستوفر وصولاً غير مسبوق إلى الأسواق وزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين والتعاون في مجالات التكنولوجيا المتطورة. وتفخر سفارة الإمارات في طوكيو بدعم الوفد لتحقيق أهداف الزيارة، ونؤكد التزامنا بتطوير الشراكات بين المؤسسات الإماراتية واليابانية من أجل صياغة حقبة جديدة من النمو المستدام المدفوع بالابتكار".

في عام 2024، ارتفع التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان بنسبة 4.8 بالمئة إلى 182.4 مليار درهم (49.7 مليار دولار) مقارنةً بـ 174 مليار درهم (47.4 مليار دولار) في عام 2023، ونمت التجارة غير النفطية بنسبة 2.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنامي العلاقات بين الاقتصادين. وزادت الاستثمارات الإماراتية في اليابان بنسبة 100 بالمئة خلال خمسة أعوام، واستقطبت الدولة 80 بالمئة من الاستثمارات اليابانية في الشرق الأوسط.

وضم وفد أبوظبي الاقتصادي مسؤولين من دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وأبوظبي العالمي ADGM، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وجمارك أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وأدنوك، ومبادلة، وكيزاد، وHub71، ومطارات أبوظبي، وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية.