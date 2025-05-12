العالم اليوم - 15 قتيلا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لمدرسة بغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 09:24 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في جباليا بقطاع غزة.

وقالت الوكالة إن 5 أطفال من بين القتلى، إلى جانب عدد من الإصابات.

ووفق الوكالة فقد استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي الطابق الثاني بمدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قتل أيضا عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في محيط مسجد حماد الحسنات غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما نسف جيش الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في المناطق الشرقية من حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الحرب مع إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى 52829 قتيلا، و119554 مصابا.