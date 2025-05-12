العالم اليوم - "فيرتيغلوب" تستحوذ على أصول التوزيع التابعة لشركة "وينجفو"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 08:24 صباحاً - أعلنت "فيرتيغلوب"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، منصة شركة "أدنوك" لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون وأكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا الصافية والأمونيا الصافية معاً وأكبر مُنتِج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية "بيع وشراء" أصول للاستحواذ على أصول التوزيع التابعة لشركة "وينجفو أستراليا المحدودة" (Wengfu Australia Ltd)، الرائدة في توريد الأسمدة.

وقالت "فيرتيغلوب" في بيان إنه سيتم تحديد سعر الشراء بناءً على صافي قيمة الأصول إضافة إلى علاوة سعرية قدرها 8 مليون دولار، ما يشكل صافي رأس المال القابل للاسترداد بالكامل و المخزون القابل للتسييل.

ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في زيادة ربحية السهم " لفيرتيغلوب".

وتدير شركة "وينجفو" عملياتها في جنوب شرق أستراليا عبر خمسة موانئ، ولديها ثماني مستودعات توزع من خلالها ما بين 700 و800 ألف طن من الأسمدة سنوياً لتلبية متطلبات أكثر من 200 عميل، مع إمكانية زيادة سعتها لتصل إلى 1.1 مليون طن سنوياً.

وتعد "وينجفو" مورِّداً رائداً في أحد أسرع الأسواق الزراعية نموّاً في العالم، والمعروفة بتمتعها بمعايير عالية للجودة وسلسلة توريد راسخة. وسيساهم الفريق المتمرّس للشركة وعلاقاتها المتينة طويلة الأمد مع العملاء في دعم استدامة أعمالها وتعزيز نموها المستقبلي.

وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية "فيرتيغلوب" لتوسيع حضورها في قطاعات حيوية رئيسية، وترسيخ تواجدها العالمي لتعزيز مرونتها في مواجهة التقلبات الموسمية.

ويتيح الاستحواذ للشركة إمكانية الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، والاستفادة من كفاءة سلسلة الإمداد، ويدعم توفير أسمدة مستدامة وذات كفاءة عالية.

كما يُمكّن "فيرتيغلوب" من تعزيز محفظة منتجاتها الموزعة لتشمل الأسمدة غير النيتروجينية، وزيادة مرونة الحصول على الأسمدة لتوريدها من مناطق ضمن آسيا والمحيط الهادئ.

وتخضع الصفقة للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والقانونية المعنية.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "يمثل الاستحواذ على أصول "وينجفو" خطوةً مهمة ضمن استراتيجيتنا للنمو المبنية على زيادة القيمة وتسريع حضورنا التجاري في أستراليا التي تعد من أكثر المناطق الزراعية نموّاً في العالم. كما يوفر للشركة مركز توزيع رئيسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتيح لها الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، ويعزز قدرتها على توفير منتجاتها وخدماتها وتسليمها بشكل تنافسي. معرفتنا بفريق وينجفو لعدة سنوات، ساهم في بناء ثقة تامة بقدرتهم على تنمية الأعمال انطلاقًا من هذه المرحلة فصاعدًا. وتتماشى هذه الصفقة مع طموحاتنا لتوسيع حضور "فيرتيغلوب" في الأسواق الرئيسية، وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال النيتروجين".

يذكر أن عملية تمويل الاستحواذ ستتم من خلال التسهيلات التجارية المُرتبة مسبقاً، دون أي تأثير على قدرة "فيرتيغلوب" على توزيع الأرباح، وتأثير طفيف على "الرافعة المالية".

وكان مساهمو الشركة قد وافقوا مؤخراً على توزيع أرباح نقدية بقيمة 125 مليون دولار عن النصف الثاني من عام 2024، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2024 إلى 275 مليون دولار، ما يُعد من بين أعلى معدلات عائدات الأرباح في القطاع بنسبة تتجاوز 5 بالمئة.