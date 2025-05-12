العالم اليوم - بعد الفوز المثير على ريال مدريد.. فليك يحدد "أهم سبب"

انتم الان تتابعون خبر بعد الفوز المثير على ريال مدريد.. فليك يحدد "أهم سبب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 05:22 صباحاً - أشاد هانزي فليك مدرب برشلونة بلاعبيه بعد الفوز المثير على ريال مدريد بنتيجة 4-3، الأحد، في الجولة 35 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في تصريحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الكتالوني: "عقلية الفريق مذهلة، اللاعبون لديهم القدرة على العودة من التأخر بهدفين نظيفين، حتى بعد الهزيمة في ميلانو بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف المدرب الألماني: "عندما تنضم إلى ناد بحجم برشلونة، فأنت مطالب بالفوز بالألقاب دائما، والمهمة لم تنته بعد، نحتاج إلى أن نكون أكثر ثباتا في الأداء الدفاعي، ولكن من الصعب معالجة ذلك في التدريبات وسط ضغط المباريات، واللعب كل 3 أيام".

وتابع المدير الفني لبرشلونة: "سنحتفل بالفوز، أنا سعيد جدا من أجل النادي وجماهيره، فالأجواء هنا رائعة، وأقدرها حقا".

ولكن المدرب الألماني يرفض اعتبار أن فريقه ضمن التتويج رسميا باللقب رغم التفوق بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد قبل آخر 3 جولات في المسابقة.

وشدد فليك بالقول: "لا نعرف ما سيحدث، وضعنا جيد، ولكننا نحتاج إلى 3 نقاط إضافية، وتركيزنا على تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، كل المباريات صعبة، ولكن أعتقد أننا قادرون على تحقيق ذلك".

واختتم فليك: "المباراة كانت مثيرة وحماسية وعامرة بالأحداث مثل احتساب ركلة جزاء وإلغاء هدف، ولكن الفوز 4-3 كان كافيا لحصد نقاط المباراة، وحققنا ما نتمناه، ولكنني أعاني وسط هذه المتعة، لأنه علينا تقليل أخطائنا".