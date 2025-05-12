العالم اليوم - أنشيلوتي يكشف كواليس خسارة ريال مدريد في الكلاسيكو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 03:24 صباحاً - أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أسفه لخسارة فريقه القاسية 3-4 أمام مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم تسجيل النجم الفرنسي كيليان مبابي 3 أهداف (هاتريك) لمصلحة الريال، لكنها لم تكن كافية لفريقه من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي، ليتجمد رصيد الفريق الأبيض، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، عند 75 نقطة، في المركز الثاني بترتيب المسابقة، ليقترب من الخروج بموسم صفري هذا العام في ظل ابتعاده بفارق 7 نقاط خلف برشلونة (المتصدر)، مع تبقي 3 مراحل على نهاية الموسم.

وكان الريال ودع بطولة دوري أبطال أوروبا مبكرا، كما فشل في الفوز بكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، إثر خسارته أمام برشلونة في المباراة النهائية لكلتا المسابقتين هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة: "في مواجهة بهذا المستوى، يجب الدفاع والهجوم بمهارة. هاجمنا ببراعة، باحثين عن الفرص. كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في الشوط الأول، الذي ارتكبنا فيه أخطاءً واضحة كلفتنا أهدافاً".

وتحدث المدرب الإيطالي عن تبديله الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، حيث قال: "أجريت التبديل لأنه عانى من التواء في الكاحل. حاول اللعب، لكنه لم يتحمل الألم، فقررت تغييره".

وفيما يتعلق بأداء مبابي في اللقاء، قال أنشيلوتي: "لقد قدم مستوى جيداً. أتيحت لنا فرص هجومية، وكانت جميعها واضحة للغاية. هاجمنا ببراعة وتجنبنا مصيدة التسلل وسجلنا ثلاثة أهداف".

وأضاف مدرب الريال: "هجومياً، كانت لدى الفريق خطة واضحة. كان بإمكاننا الدفاع بشكل أفضل في أول 30 دقيقة من الشوط الأول، لكن يجب ألا ننسى أننا نفتقد لخمسة مدافعين".

وبسؤاله عن عدم الدفع بالبرازيلي رودريغو، رد أنشيلوتي: "لقد تعافى، لكنه لم يكن على ما يرام. لم يكن في أفضل حالاته. ليس لدي أي مشكلة معه. لقد عانى من ارتفاع في درجة الحرارة، والدفع به في الملعب لخمس دقائق وهو لا يشعر بحال جيدة يشكل خطراً. فقد يتعرض لإصابة".

وعما إذا كان هذا هو الكلاسيكو الأخير بالنسبة له، رد المدرب المخضرم "إنها آخر مباراة كلاسيكو في الموسم الحالي. تبقى أمامنا 3 مباريات، وعلينا أن نسعى للفوز بها جميعاً".

وعاد أنشيلوتي للحديث عن اللقاء، حيث قال: "كان ينبغي علينا الدفاع بشكل أفضل. كان واضحاً جداً في مباراة اليوم أننا دافعنا بشكل سيء، ولم يكن ذلك بسبب ضعف دفاعنا. لقد أهدرنا بعض الفرص، وعاقبونا".

وشدد: "سنحت لنا فرصة التعادل 4-4 مرتين. لقد كانت مباراة تنافسية، قوية، ومتكافئة حتى اللحظة الأخيرة. لم ندرك التعادل بسبب حالة تسلل. شاهدت فريقين رائعين. لا مجال للانتقاد فيما يتعلق بالسلوك والالتزام. لم تسر الأمور على ما يرام، لكننا نافسنا حتى النهاية".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته، أشار إلى تقييم الموسم الحالي بالنسبة للريال، حيث قال: "يمكن لأي شخص أن يقوم بالتقييم الذي يريده".

يذكر أن تقارير إخبارية أشارت إلى قرب أنشيلوتي من الرحيل عن قلعة (سانتياغو برنابيو)، فيما تعززت تلك الأنباء بعد الإعلان عن رحيل تشابي ألونسو، الذي ارتبط بقيادة الفريق الملكي في الموسم المقبل، عن ناديه الحالي باير ليفركوزن الألماني.