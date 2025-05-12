العالم اليوم - ماسك يتحدث عن بطاقة الإقامة الذهبية.. وما يحدث "سرا"

انتم الان تتابعون خبر ماسك يتحدث عن بطاقة الإقامة الذهبية.. وما يحدث "سرا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 03:24 صباحاً - قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك في منشور على منصة إكس إن برنامج تأشيرة "بطاقة الإقامة الذهبية" الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب يجرى اختباره سرا لضمان عمل النظام بشكل صحيح.

وأضاف ماسك: "بمجرد أن يتم اختبار البرنامج بالكامل، سيتم طرحه للجمهور من خلال إعلان من جانب الرئيس" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

يُذكر أن برنامج "بطاقة الإقامة الذهبية" هو خطة من جانب ترامب ستمنح الأجانب الأثرياء الذين يمكنهم سداد ثمنها طريقا أسهل للحصول على الجنسية.

ويتوقع ترامب بيع مليون بطاقة وهو ما سيعادل 5 تريليون دولار وإذا تم بيع 10 ملايين بطاقة فإن هذا سيعادل 50 تريليون دولار وهو ما من شأنه القضاء على الدين العام.‏

ويقول ترامب إن "هذا يتوافق تمامًا مع القانون ولا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لأنه بمثابة بطاقة خضراء وليس مواطنة كاملة.‏ هذا من شأنه المساعدة في القضاء على الديون وأن العديد من الدول تعمل ذلك بما في ذلك كندا (الولاية رقم 51)".

وفي وقت سابق، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن "بطاقة ترامب الذهبية" ستحل محل تأشيرات (EB-5) في غضون أسبوعين.

وكانت تأشيرات (EB-5) قد استحدثت من قبل الكونغرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي متاحة للأفراد الذين يستثمرون حوالي مليون دولار في شركة توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وأضاف لوتنيك أن البطاقة الذهبية، التي ستكون في الواقع بطاقة الإقامة الدائمة "البطاقة الخضراء"، سترفع تكلفة التأشيرة للمستثمرين، كما ستقضي على حالات الاحتيال و"العبث" التي قال إنها وفرها برنامج (EB-5).

وكما هو الحال مع البطاقات الخضراء الأخرى، ستتضمن هذه التأشيرة مسارا للحصول على الجنسية.