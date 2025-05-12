ترامب يعلق على حرب غزة: الصراع وحشي وإطلاق سراح ألكسندر خطوة أولى نحو النهاية

أحمد جودة - القاهرة - ترامب: الحرب في غزة وحشية ويجب إنهاؤها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال"، إن الحرب في قطاع غزة "وحشية"، مؤكدًا أن هذا الصراع الدموي تسبب في معاناة إنسانية كبيرة ويجب العمل على إنهائه في أقرب وقت ممكن.

إطلاق سراح عيدان ألكسندر: بداية لإنهاء الحرب الوحشية

أوضح ترامب أن عملية إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي عيدان ألكسندر تمثل "أولى الخطوات الأخيرة اللازمة لإنهاء هذا الصراع الوحشي"، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة بداية حقيقية لإنهاء القتال.

ترامب يشكر جهود الوساطة المصرية والقطرية

أشاد ترامب بالجهود التي تبذلها مصر وقطر في الوساطة، معتبرًا أن إطلاق سراح ألكسندر يعكس "خطوة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء"، ودعا إلى مواصلة هذه المبادرات لتحقيق التهدئة.