العالم اليوم - كشف موقف عائلة عيدان ألكسندر.. وويتكوف يعلق

انتم الان تتابعون خبر كشف موقف عائلة عيدان ألكسندر.. وويتكوف يعلق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 02:30 صباحاً - ذكر موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي كبير أن المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب لشؤون الرهائن آدم بويلر يسافر إلى إسرائيل مع والدي عيدان ألكسندر للترحيب بعودة ابنهما من أسر حماس.

ومن المتوقع أن يصلوا إلى إسرائيل، الثلاثاء.

وأوضح المسؤول الأميركي: "أصبح إطلاق سراح الرهائن ممكنا بفضل قوة الرئيس ترامب وعمل وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف".

من جانبه، أكد ويتكوف موافقة حركة حماس الفلسطينية على إطلاق سراح ألكسندر في أمل لعودة محادثات وقف إطلاق النار.

من جانبها، أعلنت عائلة الرهينة الأميركي-الإسرائيلي أنها تترقّب الإفراج عنه "في الأيام المقبلة" بعد أن أعلنت حماس أنها ستفرج عنه.

ونقل بيان نشره منتدى عائلات الرهائن، عن العائلة قولها إنها تبلّغت بالإعلان وإنها "على تواصل مستمر مع الإدارة الأميركية بشأن الإفراج المرتقب عنه في الأيام المقبلة".

إعلان حماس

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

ولم يحدد البيان الذي أصدرته حماس، مساء الأحد، موعد إطلاق سراح الرهينة.

ويأتي الإعلان قبل زيارة ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع. ولا يعتزم ترامب زيارة إسرائيل.

يذكر أن ألكسندر هو جندي إسرائيلي أميركي نشأ في الولايات المتحدة وتم اختطافه من قاعدته خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

ولم يكن هناك رد فوري من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت حكومة نتنياهو قد شعرت بالغضب بسبب المحادثات الأميركية المباشرة مع حماس في وقت سابق من العام الجاري.

وقال خليل الحية، أحد قادة حماس في غزة، إن الحركة كانت على اتصال مع الإدارة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف الحية في بيان أن حماس مستعدة "للشروع الفوري في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي يشمل وقف الحرب وتبادل الأسرى إلى جانب إدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، تضمن الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، والإعمار وإنهاء الحصار".