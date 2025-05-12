نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- قرار ناري من ترامب: تخفيض أسعار الأدوية حتى 80% يبدأ اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا جريئًا يقضي بخفض أسعار الأدوية الموصوفة بنسبة تتراوح بين 30% و80%. القرار سيدخل حيّز التنفيذ بدءًا من الاثنين 12 مايو 2025، ويعتمد على سياسة "الدولة الأكثر تفضيلًا"، التي تربط أسعار الأدوية في أمريكا بأقل الأسعار المعتمدة عالميًا في الدول المتقدمة.

عدالة دوائية: سد الفجوة بين أسعار الأدوية في أمريكا والعالم

أوضح ترامب أن الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الفجوة الكبيرة في أسعار الأدوية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، وتحقيق العدالة للأمريكيين في تحمل تكاليف العلاج، خاصةً لكبار السن والمستفيدين من برنامج "ميديكير".

شركات الأدوية: تهديد للأرباح وتجميد للأبحاث

من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة معارضة شرسة من شركات الأدوية الكبرى، التي أبدت مخاوفها من التأثير المحتمل على أرباحها واستثماراتها في البحث والتطوير. ويرى مراقبون أن شركات الأدوية قد تتخذ إجراءات قانونية أو ضغط سياسي للحد من تطبيق القرار.

تأثيرات واسعة: هل تتغير خريطة سوق الأدوية في أمريكا؟

تشير التقديرات إلى أن هذا القرار قد يحدث تغييرًا جذريًا في سوق الأدوية الأمريكي، خاصة في ما يتعلق بسياسات التسعير والتفاوض، مما يفتح الباب أمام نماذج جديدة لتحديد أسعار الأدوية التي تُعدّ من الأعلى عالميًا في الوقت الحالي.