نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يشكك في فرص السلام بين أوكرانيا وروسيا.. ويدعو كييف لقبول مقترح بوتين للتفاوض في تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه بدأ يشك في إمكانية توصل أوكرانيا إلى اتفاق سلام مع روسيا، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لإنهاء الحرب عبر مفاوضات مباشرة، لا مجرد هدنة.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، كتب ترامب:

"بدأت أشك في إمكان توصل أوكرانيا إلى اتفاق مع بوتين. الرئيس الروسي لا يريد وقف إطلاق نار مؤقت، بل يسعى لاجتماع تفاوضي في تركيا قد يضع نهاية فعلية للنزاع."

ترامب يحث كييف على قبول مفاوضات إسطنبول

وشدد ترامب على ضرورة أن توافق أوكرانيا فورًا على المقترح الروسي، الذي يتضمن عقد محادثات مباشرة في مدينة إسطنبول التركية يوم الخميس المقبل، الموافق 15 مايو.

وأشار إلى أن حضور أوكرانيا لتلك المفاوضات سيمكن المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، من تقييم توازن القوى على الأرض واتخاذ القرار المناسب.

بوتين: نريد سلامًا دائمًا وليس هدنة مؤقتة

من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المبادرة التي طرحها بشأن عقد مفاوضات مباشرة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للحرب، وتحقيق "سلام دائم طويل الأمد"، وليس مجرد توقف مؤقت لإعادة التسلح.

وأكد بوتين أنه لا يضع شروطًا مسبقة لهذه المحادثات، مقترحًا أن تبدأ في 15 مايو بمدينة إسطنبول، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد التوصل خلال المفاوضات إلى هدنة جديدة أو اتفاق أولي لوقف إطلاق النار.

قراءة في الموقف الأمريكي ـ الروسي

يُظهر موقف ترامب، وإن كان بصفته رئيسًا سابقًا، اتجاهًا جديدًا في الخطاب الأمريكي المحافظ، الداعي إلى إنهاء النزاع عبر التفاوض المباشر. كما يعكس ترحيب ترامب بمبادرة بوتين رغبة في اختبار المسار السياسي كبديل عن التصعيد العسكري، في وقت بدأت فيه الأصوات الغربية تنادي بضرورة مراجعة الاستراتيجية تجاه الحرب الأوكرانية.