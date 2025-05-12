نتنياهو: لا يوجد خلاف مع ترامب وليس هناك نية للاعتراف بدولة فلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا يخطط للاعتراف بقيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى تطابق في الرؤى بين الجانبين بشأن القضايا الإقليمية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نتنياهو: لا خلافات شخصية مع ترامب

وخلال حديثه أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، نفى نتنياهو ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود قطيعة أو توتر بينه وبين الرئيس الأمريكي، قائلًا: "قرأت في الإعلام أنني على خلاف مع ترامب، لكن السفير مايك هاكابي نجح في توضيح الأمور".

وأضاف: "أتحدث مع الرئيس ترامب كل بضعة أيام، وقد قال بنفسه إننا نرى الأمور بالطريقة نفسها، ولهذا لا أظن أنكم ستسمعون إعلانًا عن دولة فلسطينية".

نتنياهو: ترامب لا يعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية

وفي سياق متصل، شدد نتنياهو على أن حكومته لا تطلب موافقة من واشنطن قبل تنفيذ عمليات عسكرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدخلت طواعية ضد الحوثيين، وأبلغتنا بأنها ستتوقف عندما تتوقف هجماتهم، أما نحن فلا نطلب إذنًا لتنفيذ خططنا في غزة أو لمهاجمة الحوثيين.

خلافات في الكواليس

وفي المقابل، نقلت شبكة "NBC News" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن العلاقات بين ترامب ونتنياهو شهدت توترات متصاعدة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعامل مع التهديدات الإيرانية، والحرب الدائرة في قطاع غزة، وأسلوب إدارة الملف الحوثي في اليمن.

جولة ترامب المرتقبة في الشرق الأوسط

ومن المقرر أن يبدأ ترامب جولة رسمية إلى منطقة الخليج تشمل السعودية وقطر والإمارات في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري، وهي أول جولة خارجية له منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية.

وتأتي الجولة بعد زيارة سريعة إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك في جنازة البابا فرنسيس.