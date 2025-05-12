"حماس": مستعدون لأن يدار قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة "حماس" استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة.

وأشارت الحركة في بيان إلى أن "الإدارة المستقلة للقطاع ستعمل على ضمان استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".

وأضاف البيان: "تثمن الحركة الجهود الحثيثة التي يبذلها الإخوة الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين، وكذلك الإخوة في تركيا طوال المرحلة الماضية".

جاء ذلك في إعلان حركة "حماس" أنه سوف يتم إطلاق سراح الجندي عيدان ألكسندر مزدوج الجنسية "ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات والإغاثة".

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية بأنه مقابل إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي الأمريكي ستفتح إسرائيل الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة