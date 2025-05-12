نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باحث في العلاقات الدولية للفجر: ترامب لن يعترف بالدولة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الإعلان عن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية خلال زيارته المرتقبة إلى منطقة الشرق الأوسط، المقررة في الفترة من 13 إلى 16 مايو الجاري.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مزاعم إسرائيلية أن ترامب سيعترف بالدولة الفلسطينية خلال زيارته للشرق الأوسط

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر دبلوماسي خليجي رفض الإفصاح عن اسمه، أن ترامب سيصدر إعلانًا رسميًا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الاعتراف لن يشمل حركة حماس.

وأضاف المصدر: "إذا حدث الإعلان، فسيكون من أهم التحولات السياسية في المنطقة، وسيدفع المزيد من الدول للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم".

زيارة ترامب: أبعاد اقتصادية وسياسية

وفي هذا السياق، قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي وباحث العلاقات الدولية، إن زيارة ترامب المرتقبة تعد الأولى له خارج الولايات المتحدة منذ توليه الرئاسة، مشيرًا إلى أن زيارته السابقة لحضور جنازة البابا فرانسيس في روما لم تكن زيارة رسمية كرئيس دولة.

وأوضح العابدي في تصريح خاص لبوابة دوت الخليج الإلكترونية، أن ترامب خالف تقليد الرؤساء الأمريكيين ببدء زياراتهم الخارجية من بريطانيا، حيث ستكون وجهته هذه المرة إلى السعودية، وقطر، والإمارات.

وأكد أن الطابع الاقتصادي سيكون السمة الأبرز للزيارة، حيث يسعى ترامب لإبرام صفقات ضخمة تعزز الاقتصاد الأمريكي، وتحقق مكاسب مشتركة مع الدول المضيفة.

محلل سياسي: ترامب لا يرغب في الاعتراف بدولة فلسطين

وأشار المحلل السياسي إلى أن الوضع المتأزم في الشرق الأوسط، خاصة منذ السابع من أكتوبر، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تضع القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات التي سيناقشها ترامب خلال زيارته.

وتابع: "لن تخلو لقاءات ترامب مع القادة في المنطقة من مناقشة تطورات غزة، والعدوان الإسرائيلي المستمر، فضلًا عن آفاق التهدئة وإعادة الإعمار".

ورأى أن ما تردد بشأن إعلان أمريكي بالاعتراف بدولة فلسطين أمر غير دقيق، معتبرًا أن أقصى ما قد يطرحه ترامب هو خطة أمريكية لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، دون تلبية طموحات الفلسطينيين.

وأضاف: المطلب الأساسي الآن هو إعلان وقف الحرب، والتمهيد لصفقة شاملة تشمل تبادل أسرى وانسحاب الاحتلال، لكن إعلان اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية مستبعد تمامًا.

السفير الأمريكي ينفي التصريحات الخليجية

وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قد نفى ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية نقلًا عن المصدر الخليجي، مؤكدًا أن إسرائيل ليس لديها صديق أفضل من الولايات المتحدة، في إشارة إلى التزام واشنطن بدعمها الثابت لتل أبيب.