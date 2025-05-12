عاجل- ترمب: سأعلن بعد قليل عن الخبر الأكثر أهمية وتأثيرا على الإطلاق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن بعد قليل عن الخبر الأكثر أهمية وتأثيرًا على الإطلاق، وسط تداول أنباء عن استبعاد مقترح ترحيل أهل غزة لدى ترامب والاعتراف بدولة فلسطين، إلا أنها مجرد تقارير إعلامية لم يتم تأكيدها حتى الآن.

زيارة ترامب للسعودية

ويستعد ترامب لزيارة كل من السعودية والإمارات، وكذلك قطر. وفي وقت سابق، حدد البيت الأبيض تاريخ 13 إلى 16 مايو موعدًا لزيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن قادة دول الخليج سيعقدون قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يزور الرياض الأسبوع المقبل، طبقًا للموقع فإن ترامب أثناء اجتماعه بالقادة سيطرح رؤية بلاده للانخراط في شؤون الشرق الأوسط، فضلًا عن إيضاح أولويات سياسته في المنطقة ذاتها.

مقترح ترحيل أهل غزة لدى ترامب لم يعد قائمًا

من جهته، أكد حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، اليوم الأحد، أن المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينين مين قطاع غزة لم يعد مطروحًا ضمن المفاوضات الجارية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك رؤية واضحة لإقامة دولة فلسطينية.

وفي تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أشاد الشيخ بالمواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية، مستدلًا بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي شدد فيها على أن القضية الفلسطينية هي قضية كل مواطن سعودي.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ترفض الدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أن الأولوية القصوى حاليًا تتمثل في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.