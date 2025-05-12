العالم اليوم - قتلى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى بينهم أطفال بغارات إسرائيلية على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 01:29 صباحاً - أعلن الدفاع المدني، الأحد، مقتل 12 شخصا بينهم أطفال، معظمهم في غارة جوية إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف 3 خيام تؤوي عشرات النازحين ما أسفر عن "مقتل 8 مواطنين من بينهم 4 أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و5 أعوام، وسيدتان".

وأظهرت لقطات صورتها وكالة فرانس برس مسعفين وهم ينقلون جثثا في الظلام في سيارة إسعاف، إحداها في كيس بلاستيكي أبيض وأخرى في بطانية، إضافة إلى طفل مصاب.

كذلك، قال بصل إن غارة إسرائيلية على "سيارة مدنية" غرب خان يونس أسفرت عن مقتل 3 أشخاص بعد ظهر الأحد.

وأضاف أن شخصا قتل وأصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي على "مجموعة من المدنيين" في مدينة غزة (شمال).

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي الذي استأنف هجومه على حركة حماس في قطاع غزة في 18 مارس بعد هدنة استمرت شهرين، على هذه الضربات.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حماس في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 خطفوا أثناء الهجوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

وقُتل ما لا يقل عن 52829 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة الأحد لوزارة الصحة التابعة لحماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.