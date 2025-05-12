العالم اليوم - نتنياهو يعلق على إعلان حماس بشأن الرهينة الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 مايو 2025 12:28 صباحاً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن أبلغت الدولة العبرية بنية حماس إطلاق سراح الجندي المزدوج الجنسية عيدان ألكسندر في بادرة حسن نية تجاه الأميركيين دون أي تعويض أو شروط.

وأبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدي إلى مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن بموجب خطة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأصلية - والتي قبلتها إسرائيل بالفعل.

وتستعد إسرائيل لاحتمال تنفيذ هذه الخطوة.

ومساء الأحد، أعلنت حركة حماس أن عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي الأثناء أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر مطلع بأن إسرائيل لن يُطلب منها إطلاق سراح سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهينة ألكسندر، لكنها ستحتاج إلى الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار، ووقف تحليق الطائرات بدون طيار فوق غزة لفترة زمنية معينة للسماح بإخراج ألكسندر بأمان من قطاع غزة.

ويأتي الإعلان قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط هذا الأسبوع.

يذكر أن ألكسندر هو جندي إسرائيلي أميركي نشأ في الولايات المتحدة وتم اختطافه من قاعدته خلال هجوم حماس في السابع من 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جهود إقليمية ودولية متواصلة للتوصل إلى هدنة تنهي الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر في القطاع، والتي أدت إلى مقتل عشرات ال لاف وتدمير واسع في البنية التحتية.