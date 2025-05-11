الاحتلال الاسرائيلي يفشل في السيطرة على حريق ضخم

الاحتلال الاسرائيلي يفشل في السيطرة على حريق ضخماندلع، اليوم الأحد، حريق وصف بـ"الكبير" في أحراش قرب مدينة أسدود شمال الارضي المحتلة .

وقالت وسائل اعلام العدو الصهيوني ، أن أكثر من عشر طواقم إطفاء "إسرائيلية" واربع طائرات يعملون على إخماد حريق كبير شبّ في أحراش قرب أسدود.

وأشارت إلى أنه يجري إخلاء الصف الأول من منازل مستوطنة "كفار أفيف" القريبة من الحريق. ولم يذكر اعلام العدو، سبب اندلاع الحرائق حتى الآن.

وفي أواخر الشهر الماضي، وبداية الشهر الحالي، اندلعت حرائق في الأحراش والغابات على مساحة تتجاوز 800 ألف دونم في مدينة القدس المحتلة، وحينها استدعى العدو بدول أجنبية لمساعدتها في إخماد هذه الحرائق التي اندلعت بفعل ارتفاع درجات الحرارة، كما يقول الإعلام الصهيوني .

