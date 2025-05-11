نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: بكين وواشنطن تتفقان على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادي والتجاري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني أن بكين وواشنطن اتفقتا على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادي والتجاري وإجراء مزيد من المشاورات حيال القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما أكد المسؤول الصيني إحراز تقدم جوهري والتوصل إلى توافق مهم بين بكين وواشنطن بخصوص الخلافات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الصيني: "الصين والولايات المتحدة اتخذتا خطوة مهمة لحل الخلافات عبر الحوار والتشاور على نحو متكافئ".

وأشار المتحدث نفسه إلى أن الصين والولايات المتحدة ستصدران يوم غد الاثنين بيانا مشتركا بشأن ما تم التوصل إليه خلال المحادثات.

وأوضح المسؤول الصيني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة تتسم بطبيعتها بأنها متبادلة المنفعة ومربحة للجانبين