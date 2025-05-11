نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير بولندي: اقتراح بوتين مفاوضات إسطنبول هو الفرصة الأخيرة لنظام كييف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال الخبير السياسي البولندي ماريك ميشكيفيتش لمراسل نوفوستي إن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة في إسطنبول قد يكون الفرصة الأخيرة للسلطات في كييف.

وأضاف الخبير: "يجب الاستفادة من هذا العرض المقدم من جانب بوتين، بغض النظر عن أي طموحات ومطالبات. فقد يكون هذا العرض الأخير، على الأقل في ظل الوضع الراهن، وبالتالي، الفرصة الأخيرة للقيادة الحالية في أوكرانيا".

وشدد على أن وضع أوكرانيا العسكري سيزداد سوءا، إذا لم توافق كييف على المفاوضات المعروضة عليها حاليا.

وقال الخبير السياسي البولندي: "نحن نرى كيف يتطور الوضع في الجبهة، ونرى النزاعات السائدة هناك. الغلبة إلى جانب الجيش الروسي، وهو ما يتجلى بشكل واضح في نتائج العمليات العسكرية. كلما استمرت المماطلة بخصوص إجراء المفاوضات، سيزداد الوضع تدهورا في أوكرانيا".

ويرى الخبير أن الوضع سيصبح بعد فترة وجيزة بالنسبة لزيلينسكي على الأغلب كارثيا".

الليلة الماضية، أشار الرئيس بوتين إلى أنه سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول. واقترح الرئيس الروسي أيضا على السلطات في كييف استئناف المفاوضات المباشرة في إسطنبول في 15 مايو دون أي شروط مسبقة. وفي وقت لاحق، أعرب الرئيس التركي عن دعمه لمبادرة نظيره الروسي، مؤكدا استعداده لتوفير إسطنبول كمنصة للمفاوضات