العالم اليوم - إسرائيل تصدر أمر إخلاء فوريا في 3 موانئ يمنية تمهيدا لقصفها

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تصدر أمر إخلاء فوريا في 3 موانئ يمنية تمهيدا لقصفها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 مايو 2025 09:24 مساءً - أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، تحذيرًا عاجلًا إلى جميع المتواجدين في الموانئ البحرية اليمنية التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، داعيًا إلى الإخلاء الفوري لموانئ رأس عيسى، الحديدة، والصليف، وذلك تمهيدًا لاستهدافها عسكريًا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن هذه المواقع تُستخدم من قبل ما وصفه بـ"النظام الحوثي الإرهابي" لتنفيذ أنشطة تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن القصف المرتقب يأتي في إطار الرد على ما سماه "الاعتداءات الحوثية المتكررة".

ودعا البيان جميع المدنيين والعاملين في هذه الموانئ (رأس عيسى، الحديدة، والصليف) إلى الابتعاد فورًا حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أن الإخلاء الفوري هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الخطر، وأن التحذير سيظل ساريًا حتى إشعار آخر.