نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ويتكوف نريد إعادة المحتجزين الإسرائيليين ونتنياهو لا يرغب إنهاء الحرب بـ غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريح أدلى به للقناة 12 الإسرائيلية، أكد المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في إنهاء الحرب على غزة.

جهود دبلوماسية واسعة

وأشار ويتكوف إلى أن هناك جهودًا دبلوماسية تبذلها الولايات المتحدة، بالتعاون مع دول مثل قطر ومصر، للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

عرض حركة حماس

وفي وقت سابق، أفاد ويتكوف بأن حركة حماس اقترحت صفقة شاملة للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام، إلا أن إسرائيل لم تبدِ استعدادًا لقبول هذا العرض.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.