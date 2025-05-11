ماكرون يرد على اقتراح بوتين حول أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبداء عدم الرضا عن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين حول إجراء مفاوضات مع أوكرانيا، ووصفه بأنه خطوة غير كافية.

ونقلت قناة فرانس 24 عن ماكرون قوله: "وقف إطلاق النار غير المشروط لا تسبقه المفاوضات".

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اقتراح الرئيس الروسي يبشر بيوم عظيم لموسكو وكييف.

وفي الليلة الماضية، تحدث الرئيس الروسي أمام ممثلي وسائل الإعلام واقترح استئناف المفاوضات مع أوكرانيا المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو.

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه يخطط للتحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في المستقبل القريب ومناقشة إيجاد طريق للسلام.

وشدد الرئيس بوتين على أن موسكو طرحت مبادرات كثيرة في العديد من المرات، لوقف إطلاق النار، لكن كييف قامت بتخريبها.

وأمس السبت وصل إلى كييف ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسا وزراء بريطانيا وبولندا كير ستارمر ودونالد توسك، للمشاركة في اجتماع ما يسمى بـ "تحالف الراغبين".

وفي أعقاب الاجتماع، قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا إن كييف تعرب مع حلفائها عن الاستعداد لوقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط لمدة 30 يوما على الأقل اعتبارا من يوم الاثنين.

وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي في كييف اليوم: "يجب علينا جميعا التركيز على إقناع روسيا بقبول وقف لإطلاق النار يبدأ يوم الاثنين. وبعد ذلك ستكون هناك مهلة 30 يوما، مع إمكانية التمديد ـ ونأمل أن يتم تمديدها ـ لبدء المفاوضات".

قبل ذلك هدد ماكرون روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تقبل شروط وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وتجاهل الرئيس الفرنسي بشكل تام، أن نظام كييف انتهك جميع اتفاقات وقف إطلاق النار ولم يرفع الحظر المفروض على التفاوض مع روسيا حتى الآن