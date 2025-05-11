نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوبان: سلوك ماكرون يشبه الاستعداد للحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيد حالة عدم اليقين التي يعيشها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العلاقات الدولية، وخاصة فيما يتصل بالصراع في أوكرانيا، إلى الأذهان الاستعداد للحرب.

أفادت بهذا الرأي زعيمة كتلة التجمع الوطني الفرنسي البرلمانية مارين لوبان، التي تقوم بزيارة إلى إيطاليا حاليا.

وأضافت لوبان في حديث تلفزيوني: "لا أعلم إن كان ماكرون يريد السلام. لديّ انطباع بأنه يُحضّر للحرب، نظرا للغموض الذي يكتنف سلوكه. لكن إن كان يريد السلام حقا، فأعتقد أنه يجب الترحيب بأي أصوات تُطالب بإنهاء هذه الحرب المروعة. لقد زعم ماكرون مرات عديدة بوجود الحل لديه، ولكن حتى الآن لم نشاهد أي شيء ملموس".

وأجرت لوبان كذلك مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، انتقدت فيها تنظيم ماكرون لما يسمى بـ "تحالف الراغبين"، الذي زار المشاركون الرئيسيون فيه كييف في 10 مايو.

ووفقا لها، "يضع ماكرون نفسه في موقف المحارب"، في حين ينبغي لفرنسا، على العكس من ذلك، أن تسعى إلى اغتنام الفرص لتقديم خدمات الوساطة على طريق السلام.

وعندما طُلب منها تقييم جهود صنع السلام التي يبذلها الرئيس دونالد ترامب، أشارت لوبان إلى أنه، على عكس ماكرون، يفكر على الأقل في السلام. وانتقدت كذلك سياسات المفوضية الأوروبية، واتهمت بروكسل بمحاولة قمع السيادة الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي من خلال فرض العسكرة عليها في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

وأمس السبت، وصل إلى كييف ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسا وزراء بريطانيا وبولندا كير ستارمر ودونالد توسك، للمشاركة في اجتماع ما يسمى بـ "تحالف الراغبين". وهدد ماكرون روسيا بعقوبات جديدة إذا لم تقبل شروط وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما التي اقترحها "تحالف الراغبين"، وتجاهل الرئيس الفرنسي كليا أن نظام كييف انتهك جميع اتفاقات وقف إطلاق النار ولم يرفع الحظر المفروض على التفاوض مع روسيا حتى الآن.

وقال ماكرون إن وقف توريد الأسلحة إلى نظام كييف ليس مدرجا في مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا الصادر عن "تحالف الراغبين".

وفي الليلة الماضية، تحدث الرئيس الروسي أمام ممثلي وسائل الإعلام واقترح استئناف المفاوضات مع أوكرانيا المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو