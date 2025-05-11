اليوم.. جولة رابعة من المفاوضات بين واشنطن وطهران بمسقط

مسقط ـ العُمانية: أكَّد معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أنه بعد التنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، ستنطلق الجولة الرابعة من المفاوضات اليوم الأحد بمسقط. وكانت الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأميركي التي عُقِدت بمسقط ناقشت المبادئ الأساسية والأهداف والمخاوف الفنية.



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