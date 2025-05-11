روسيا تقترح محادثات مباشرة مع أوكرانيا الخميس القادم

موسكو ـ وكالات: اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا يوم الخميس القادم في إسطنبول، قائلًا إنه ينبغي أن تهدف إلى تحقيق السلام الدائم والقضاء على الأسباب الجذرية للحرب.

وقال بوتين إن روسيا تقترح إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في محاولة «للقضاء على الأسباب الجذرية للصراع» و»تحقيق (هدف) استعادة سلام دائم طويل الأمد».

وقال بوتين إنه سيتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تسهيل المحادثات، التي قال إنها قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار.

وتابع «لم تكن روسيا هي من أوقفت المفاوضات في 2022 وإنما كييف. ومع ذلك، نقترح أن تستأنف كييف المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة».