نيويورك ـ العُمانية: رحبت الأمم المتحدة بجهود سلطنة عُمان في اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والسُّلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بما يحقق خفض التصعيد وحرية الملاحة وعدم استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب.
وأعربت المتحدثة المساعدة باِسْم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق إيجابًا على حرية الملاحة البحرية في المنطقة وانسيابية حركة السفن التجارية الدولية وفقًا للقانون الدولي.
وأكدت دعم الأمم المتحدة للأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء النزاع وضبط النفس وخفض التصعيد، داعية جميع الأطراف للتعاون البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، هانس جروندبرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة ترحب بجهود سلطنة عمان لوقف النار بين أميركا وصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.