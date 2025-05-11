الأمم المتحدة ترحب بجهود سلطنة عمان لوقف النار بين أميركا وصنعاء

نيويورك ـ العُمانية: رحبت الأمم المتحدة بجهود سلطنة عُمان في اتفاقٍ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأميركية والسُّلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بما يحقق خفض التصعيد وحرية الملاحة وعدم استهداف السفن في البحر الأحمر وباب المندب.

وأعربت المتحدثة المساعدة باِسْم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق إيجابًا على حرية الملاحة البحرية في المنطقة وانسيابية حركة السفن التجارية الدولية وفقًا للقانون الدولي.

وأكدت دعم الأمم المتحدة للأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء النزاع وضبط النفس وخفض التصعيد، داعية جميع الأطراف للتعاون البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، هانس جروندبرج.