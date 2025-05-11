نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يتوجه إلى الكويت في ثانية زياراته الخليجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون في زيارة رسمية إلى الكويت اليوم الأحد تلبية لدعوة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وتستمر زيارة الرئيس عون إلى الكويت، يومين يرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومن المقرر أن يلتقي بأمير البلاد وكبار المسؤولين.

والكويت هي ثاني زيارة خليجية للرئيس اللبناني منذ توليه منصبه، حيث سبق وزار السعودية في مارس الماضي.

وأمس، صرح عون في مقابلة مع التلفزيون الكويتي، أن زيارته تأتي من ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها إلى الدول العربية، وبالأخص الخليجية، مؤكدا أن الكويت محطة أساسية بالنسبة إلى لبنان الذي يتطلع إلى تفعيل العمل الديبلوماسي بين البلدين والبحث في الملفات الاقتصادية والإنمائية وتشجيع الكويتيين على المجيء إلى لبنان.

وأوضح أن المشاريع الأساسية التي يحتاج إليها لبنان في المرحلة الراهنة تتعلق بالطاقة والمرافىء والمطار والكهرباء، مشددا على أن "لبنان ليس بحاجة إلى هبات بل إلى استثمارات"، وان الكويت قادرة على المساهمة ببناء إعادة الثقة.

من جهته، أكد القائم بأعمال سفارة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين الماجد اليوم، أن زيارة "عون" للكويت تمثل محطة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين".

وقال الماجد، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية، إن زيارة الرئيس اللبناني "تأتي تلبية لدعوة كريمة من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".

وشدد على "حرص دولة الكويت واستمرارها في دعم استقرار لبنان ووحدة شعبه، انطلاقا من الروابط التاريخية والمواقف الثابتة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين".

وأضاف "أن دولة الكويت وبتوجيه أمير البلاد لبت نداء الإنسانية والواجب والاخوة خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية الأخير على لبنان بتسيير جسر جوي إغاثي المساعدة الأشقاء في لبنان".

وأوضح أن ذلك "يأتي تأكيدا على التزام دولة الكويت الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف".

وبين أن "توقيت الزيارة يكتسب أهمية خاصة لا سيما أنها تأتي في أعقاب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مما يعزز فرص الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب"، مؤكدا "دعم دولة الكويت لمسيرة الاستقرار السياسي والتنمية في لبنان".