نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52 ألفا و829 شهيدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 52 ألفا و829 شهيدا، و119 ألفا و554 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأضافت، أنّ 2720 شهيدا و7513 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 مارس الماضي.

استمرار القصف وتوسيع العمليات العسكرية

أفادت مصادر بأن الاحتلال الإسرائيلي جند خمسة ألوية احتياط لتوسيع عملياته العسكرية في غزة.

تستمر الغارات الجوية والقصف المدفعي على مختلف مناطق القطاع، مما يزيد من أعداد الضحايا ويعمق الأزمة الإنسانية.

دعوات دولية لوقف العدوان

تتوالى الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة.

منظمات حقوقية وإنسانية تطالب بتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين في القطاع.

تستمر الأزمة في غزة في التصاعد، مع تزايد أعداد الضحايا وتدهور الأوضاع الإنسانية، وسط دعوات متكررة لوقف العدوان وتقديم الدعم العاجل للمدنيين المتضررين.