العالم اليوم - ببغاء غامض يثير الجدل في احتفال بايرن ميونخ باللقب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 مايو 2025 04:28 مساءً - خطف ببغاء خزفي الأضواء خلال حفل تسليم بايرن ميونخ درع الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، يوم السبت، فيما لا يزال من غير الواضح تماما من المسؤول عن ذلك في المقام الأول.

ووضع البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن، الطائر على قاعدة الدرع أثناء تسليمه للفريق، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل، قائلاً: "لن أخبر أحداً".

وأضاف كومباني"سيتم الكشف عنه في مرحلة ما. سوف نعيده. ربما يساوي أكثر الآن".

من جانبه، كشف لوثار ماتيوس، نجم بايرن ومنتخب ألمانيا السابق، خلال عمله كمحلل رياضي في محطة (سكاي)، أن ببغاء الكوكاتو قد سُرق من المطعم الذي احتفل فيه بايرن بفوزه باللقب يوم الأحد الماضي، مضيفا أن الجميع أعجبوا به، وأنه تم اعتماده سريعا كتميمة للفريق.

أما مايكل كافر، مالك المطعم، فأكد لصحيفة (بيلد) يوم الأحد، بأنه فخور للغاية به، قائلا: "لا أريده أن يعود، بل أرغب في بقائه مع بايرن وجلب الحظ السعيد لكومباني والفريق".

يترك هذا الباب مفتوحًا أمام معرفة من الشخص الذي أخذ الطائر معه الأسبوع الماضي.

وقال جوشوا كيميتش وحارس المرمى يوناس أوربيج: "لم يكن أي منا من فعل ذلك"، بينما أشار ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية: "أستطيع حل اللغز، لكنني لا أريد ذلك".

وأكد كيميتش وجواو بالينيا أن مساعد المدرب رون دانكس أبدى إعجابا خاصا بالطائر ويعتني به.

وتحدث كيميتش عن دانكس قائلا "على الأقل، إنه يجره معه في كل مكان. أعتقد أنه سيضطر إلى الاحتفال لأسبوع خر"، في إشارة منه للاحتفال الذي سيقام يوم الأحد المقبل في شرفة مبنى البلدية.