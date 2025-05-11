نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - البابا ليو 14 يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وعودة السلام في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا البابا ليو 14، بابا الفاتيكان الجديد، اليوم الأحد، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبًا بـ إطلاق سراح جميع الرهائن في المنطقة.

جاءت هذه الدعوة في رسالته الأولى التي وجهها إلى الحشود المتجمعة في ساحة القديس بطرس، وفقًا لموقع الفاتيكان الرسمي.

كما شدد البابا على أهمية التوصل إلى سلام حقيقي ودائم في أوكرانيا، مطالبًا القوى العالمية الكبرى بتجنب المزيد من الحروب والصراعات التي تؤثر على الأمن العالمي.

البابا ليو 14 يبدأ مهامه بزيارة قبر سلفه البابا فرانسيس

في أول زيارة له خارج الفاتيكان، قام البابا ليو 14 بزيارة قبر سلفه البابا فرانسيس في كنيسة سانتاماريا ماجوري في روما، وذلك تكريمًا له بعد وفاته في أبريل الماضي.

كما زار البابا الجديد كنيسة سيدة المشورة الصالحة في جيناتزانو، التي تقع على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق روما، وهي واحدة من الكنائس المهمة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

إلهام البابا ليو 14 من البابا ليو الثالث عشر

أوضح البابا ليو 14، الذي ولد في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية البيروفية، أن اختيار اسمه البابوي جاء ليعكس الاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي كان يدافع عنها البابا ليو الثالث عشر في القرن التاسع عشر.

وقال البابا الجديد: "فكرتُ في اختيار اسم ليو 14 لأسباب عديدة، لكن الأهم هو أن البابا ليو الثالث عشر كان مدافعًا قويًا عن حقوق العمال وتناول القضايا الاجتماعية في سياق الثورة الصناعية الكبرى الأولى."

وأشار البابا إلى أن الكنيسة اليوم تقدم تراثها العقائدي الاجتماعي لمواجهة التحديات المعاصرة، مثل الثورة الصناعية الثانية والتطورات في الذكاء الاصطناعي، والتي تشكل تحديات جديدة في الدفاع عن الكرامة الإنسانية والعدالة.

إشادة البابا ليو 14 بسلفه البابا فرانسيس

في خطابه أمس السبت، أعرب البابا ليو 14 عن إعجابه العميق بمواقف البابا فرانسيس، الذي توفي في 21 أبريل عن عمر يناهز 88 عامًا.

وأشاد البابا الجديد بأسلوب التفاني الكامل للخدمة والحياة الرصينة الأساسية التي كان يتبعها البابا فرانسيس، داعيًا إلى العودة إلى هذا التراث القيم.

قداس التنصيب في 18 مايو

من المقرر أن يُقام قداس تنصيب البابا ليو 14 في 18 مايو في كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، ليبدأ رسميًا مهامه في قيادة الكنيسة الكاثوليكية.

خلفية عن انتخاب البابا الجديد

يُذكر أن الكرادلة في الفاتيكان قد اختاروا الكاردينال الأمريكي روبرت فرانسيس بريفوست ليصبح البابا رقم 267 للكنيسة الكاثوليكية خلفًا للبابا فرانسيس، الذي توفي الشهر الماضي بعد معاناته من أزمة صحية شديدة بسبب إصابته بـ التهاب رئوي مزدوج هذا العام.