نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - باكستان تؤكد التزامها بوقف إطلاق النار وسط اتهامات هندية بانتهاكه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، عن التزام باكستان الكامل بتنفيذ وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه في اليوم السابق بين باكستان والهند.

وجاء هذا التأكيد بعد مزاعم وسائل إعلام هندية حول انتهاك باكستان لوقف إطلاق النار في بعض المناطق الحدودية.

الوزارة تؤكد حرصها على تنفيذ الاتفاق

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، أكدت الخارجية الباكستانية أن باكستان ستظل ملتزمة بتنفيذ وقف إطلاق النار الفعلي بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أنه رغم الانتهاكات الهندية التي تحدث في بعض المناطق الحدودية، إلا أن القوات الباكستانية تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط نفس.

ضبط النفس والتواصل لحل القضايا العالقة

كما أشارت الوزارة إلى أن أي مشكلات قد تؤثر على تنفيذ وقف إطلاق النار يجب أن يتم معالجتها من خلال التواصل المباشر على المستويات المناسبة بين الطرفين.

وأكدت ضرورة أن تمارس القوات على الأرض ضبط النفس لتجنب التصعيد.