ماكرون يؤكد لأردوغان ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أجرت الرئاسة الفرنسية، مساء اليوم، بيانًا أعلنت فيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تمحورت حول التطورات في أوكرانيا وسبل إنهاء الحرب المستمرة.

تشديد فرنسي على وقف فوري لإطلاق النار

خلال الاتصال، شدد ماكرون على ضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا كأولوية إنسانية وسياسية، داعيًا إلى مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر بين كييف وموسكو، والذي دخل عامه الثالث دون بوادر واضحة للحل.

إطلاع أردوغان على نتائج مباحثات كييف

كما أطلع الرئيس الفرنسي نظيره التركي على نتائج زيارته والمباحثات الأخيرة التي أجراها القادة الأوروبيون في كييف، حيث ناقشوا مع المسؤولين الأوكرانيين سبل تعزيز الدعم الأوروبي والدولي لكييف في مواجهة العدوان الروسي.

تبادل وجهات النظر حول الخطوات المقبلة

شهد الاتصال أيضًا تبادلًا لوجهات النظر بين ماكرون وأردوغان بشأن المسار الدبلوماسي المقبل، والآليات التي يمكن من خلالها تكثيف التعاون الدولي لدفع جهود السلام، إلى جانب مناقشة سبل تخفيف حدة التصعيد العسكري وتأثيراته الإقليمية والدولية.

دور تركيا في جهود الوساطة

من الجدير بالذكر أن تركيا تلعب دورًا دبلوماسيًا فاعلًا في الأزمة الأوكرانية، حيث سبق وأن استضافت جولات مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني، كما لعبت دورًا محوريًا في اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود بالتعاون مع الأمم المتحدة.