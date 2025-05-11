نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نتنياهو يعقد جلسة نقاشية حول تطورات ملف الرهائن ووقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيعقد جلسة نقاشية محدودة يوم الأحد المقبل، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة.

وتركز الجلسة على إمكانية التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين، أو اتخاذ قرار بمواصلة القتال في القطاع.

الولايات المتحدة تقترح صفقة جزئية مع حماس

وفي إطار المفاوضات، كشفت مصادر لوسائل إعلام عربية عن تطور لافت في الموقف الأمريكي.

حيث أفادت المصادر أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد أبلغ الوسطاء الدوليين بأن واشنطن تقبل مشاركة حركة حماس في الحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، بشرط أن تتخلى حماس عن العمل العسكري.

خطة أمريكية للصفقة الجزئية مقابل وقف إطلاق النار

كما كشفت المصادر أن ويتكوف عرض على حركة حماس عبر الوسطاء خطة تقوم على إطلاق سراح 10 رهائن إسرائيليين وفق معايير التبادل السابقة، مقابل فترة من وقف الحرب قد تصل إلى 70 يومًا.

ويُتوقع أن تُستخدم هذه الفترة للتفاوض على الصفقة النهائية التي من الممكن أن تشمل تسوية شاملة للوضع في غزة.

الفرق بين العرض الأمريكي والإسرائيلي

في المقابل، أكدت المصادر أن العرض الأمريكي يختلف عن العرض الإسرائيلي. بينما حددت إسرائيل فترة وقف إطلاق النار في الصفقة الجزئية بـ 45 يومًا فقط، فإن العرض الأمريكي يشمل فترة أطول تصل إلى 70 يومًا، في خطوة تهدف إلى تحقيق تقدم في المفاوضات.