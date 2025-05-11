نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ارتفاع حصيلة شهداء ومصابي عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 172 ألفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 52،829 شهيدًا، و119،554 مصابًا، وذلك منذ بداية الحرب التي شنتها قوات الاحتلال في 7 أكتوبر 2023، وحتى تاريخ اليوم.

استئناف العدوان بعد وقف إطلاق النار يفاقم الخسائر البشرية

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن من بين إجمالي الحصيلة 2720 شهيدًا، و7513 إصابة، تم تسجيلهم منذ 18 مارس 2024، وهو تاريخ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لم يدم طويلًا.

ضحايا جدد خلال 24 ساعة.. وعجز في الوصول إلى العالقين

وأضاف البيان أن المستشفيات العاملة في قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية فقط 19 شهيدًا، بينهم شهيد تم انتشاله من تحت الأنقاض، إلى جانب 81 إصابة، تم نقلهم لتلقي العلاج.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار وجود عدد غير محدد من الضحايا تحت أنقاض المنازل المدمرة، وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب كثافة القصف والاستهداف المباشر للمنشآت المدنية والطبية.

استمرار الإبادة الجماعية في ظل صمت دولي

يأتي هذا التصعيد ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل بحق سكان القطاع المحاصر، في ظل تدهور الوضع الإنساني ونفاد الإمدادات الطبية والغذائية، وسط صمت دولي وعجز المنظمات الإنسانية عن التدخل الفعّال لوقف الكارثة المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

دعوات متجددة لتدخل دولي عاجل

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية في ختام بيانها مناشدتها للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التحرك العاجل لوقف المجازر التي تُرتكب بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتوفير الممرات الآمنة للطواقم الطبية والإنقاذ، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.