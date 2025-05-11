الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ما لا يقل عن 15 فلسطينيًّا أثناء اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية. وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"

وذكرت الوكالة، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من مدينة القدس، بينما اعتقلت أربعة آخرين من محافظة الخليل، وفلسطينيًّا واحدًا من بيت لحم، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثمانية فلسطينيين من عدة أحياء متفرقة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.