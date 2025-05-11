العالم اليوم - مصر.. بيان حكومي بعد "أزمة البنزين وأعطال السيارات"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. بيان حكومي بعد "أزمة البنزين وأعطال السيارات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 مايو 2025 12:24 مساءً - أعلنت وزارة البترول في مصر، الأحد، نتائج تحاليل لوقود السيارات أجريت على مستوى الجمهورية، على خلفية شكاوى بشأن أعطال حدثت للمركبات بعد ملء خزاناتها بالبنزين.

وقالت الوزارة إنها سجلت 870 شكوى على مستوى البلاد، بين يومي 4 و9 مايو الجاري، بشأن جودة البنزين.

وأوضحت في بيان أنها رصدت 5 عينات بنزين "غير مطابقة للمواصفات"، من بين 807 عينة تم سحبها وتحليلها.

وكشفت الوزارة أنها اتخذت بعض الإجراءات اللازمة، حيث قررت عدم طرح أي وقود للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج، بدلا من التحليل في معمل واحد.

وفيما يخص البنزين المستورد، قررت الوزارة سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلها في 3 معامل مختلفة لضمان دقة النتائج، بدلا من معمل واحد.

أما ما يخص سلسلة الإمداد، فقالت الوزارة إنها ستجري التحاليل قبل وبعد طرح المنتج للتأكد من جودة الوقود على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.

كما قررت الوزارة تحمل تكلفة استبدال طلمبات البنزين التالفة نتيجة توزيع وقود معيب لأصحاب الشكاوى، بحد أقصى ألفي جنيه مصري (نحو 40 دولارا).

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في مصر شكاوى من حدوث أعطال في السيارات، نتيجة عيوب في الوقود على ما يبدو.