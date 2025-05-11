البابا ليو الرابع عشر يزور قبر البابا فرانسيس في أول خروج له من الفاتيكان

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أحمد جودة - القاهرة - في أول تحرك له خارج أسوار الفاتيكان منذ توليه منصبه، قام البابا ليو الرابع عشر، الحبر الأعظم الجديد للكنيسة الكاثوليكية، بزيارة إلى قبر سلفه البابا فرانسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

زيارة تعكس الوفاء والتقدير لسلفه الراحل

وخلال جولته، التي تحمل أبعادًا رمزية وروحية كبيرة، زار البابا الجديد أيضًا كنيسة سيدة المشورة الصالحة في بلدة جيناتزانو الواقعة على بعد 50 كيلومترًا جنوب شرق روما، حسب بيان صادر عن الفاتيكان.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من شهر على وفاة البابا فرانسيس، أول بابا يسوعي وأول بابا من أمريكا اللاتينية، والذي توفي في 21 أبريل الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا من العمل من أجل الفقراء والدفاع عن البيئة.

البابا ليو 14 يعلن أولوياته... وتحية حارة من الكرادلة

وخلال اجتماع مغلق مع الكرادلة في الكرسي الرسولي، قدّم البابا الـ267 للكنيسة الكاثوليكية لمحات أولية عن رؤيته وأسلوبه في القيادة.

وقد استُقبل بتصفيق حار من الحضور أثناء دخوله إلى قاعة المؤتمرات مرتديًا الثوب البابوي الأبيض، في مشهد نقلته وسائل إعلام الفاتيكان.

وفي كلمته، أوضح البابا ليو 14 أن اختياره لهذا الاسم لم يكن اعتباطيًا، بل جاء تكريمًا للبابا ليون الثالث عشر، الذي قاد الكنيسة في أواخر القرن التاسع عشر، وكتب الرسالة العامة الشهيرة "الشؤون الحديثة" التي دافعت عن حقوق العمال والعدالة الاجتماعية في زمن الثورة الصناعية.

الذكاء الاصطناعي وثورة جديدة تتطلب مواقف حاسمة

قال البابا ليو في خطابه: "إن الكنيسة اليوم مدعوة لتقديم تراثها من العقيدة الاجتماعية في مواجهة تحديات الثورة الصناعية الجديدة وتطورات الذكاء الاصطناعي، وهي تحولات تفرض علينا الدفاع عن الكرامة الإنسانية، والعدالة، والعمل من منظور روحي وأخلاقي".

وأضاف أن الاسم البابوي الذي يحمله يرمز إلى الالتزام بالقضايا الاجتماعية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا كبيرًا على مبادئ العدالة والرحمة والتضامن، خصوصًا في ظل التغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة عالميًا.

قداس التنصيب الرسمي في 18 مايو بالفاتيكان

من المنتظر أن يُقام قداس تنصيب البابا ليو الرابع عشر يوم السبت 18 مايو في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، بحضور عدد كبير من قادة الدول ورجال الدين والشخصيات العامة من مختلف أنحاء العالم.

إشادة بالبابا فرانسيس ودعوة للعودة إلى البساطة

في خطابه الذي ألقاه السبت، أشاد البابا ليو بخليفته البابا فرانسيس، واصفًا إياه بـ "النموذج في التفاني الكامل للخدمة والحياة الرصينة، التي يجب أن تُشكل مرجعية أخلاقية وروحية لقيادة الكنيسة". ودعا إلى "العودة إلى هذا التراث القيم، الذي يُجسّد جوهر الرسالة المسيحية".

كما ندد في القداس الأول لحبريته يوم الجمعة بما وصفه بـ "انحدار الإيمان أمام إغراءات المال والسلطة والمتعة"، معتبرًا أن هذه التحديات تمثل تهديدًا للروحانية المعاصرة.