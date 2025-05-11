عضو مجلس الأعيان الأردني: التنسيق المصري الأردني يعزز دعم القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد عضو مجلس الأعيان الأردني، العين عمر عياصرة، أن التنسيق المستمر والتشاور بين مصر والأردن يعكس مصالح قومية عربية وإنسانية تهدف إلى دعم القضية الفلسطينية والوقوف في وجه مخطط تهجير الفلسطينيين.

وأضاف عياصرة أن البلدين يقفان بقوة إلى جانب الشعب الفلسطيني، ويعملان على مواجهة التحديات والضغوط التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

التنسيق المصري الأردني في دعم القضية الفلسطينية

في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، أشاد عياصرة بجهود الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في سعيهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن القيادتين في مصر والأردن لا تفوتان أي فرصة إقليمية أو دولية للحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني، بشكل عام، والشعب في غزة بشكل خاص، من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وأوضح أن الجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي تهدف إلى الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم السماح بتصفية حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المواقف المصرية والأردنية الرافضة للتهجير قد لاقت دعمًا من العديد من الدول الأوروبية والغربية مؤخرًا.

مصر والأردن يقودان الموقف العربي الموحد

أكد عياصرة أن الموقف الأردني يشيد بمصر باعتبارها "القاطرة الحقيقية" في قيادة هذا الموقف العربي الموحد، من خلال التنسيق التاريخي والجغرافي بين البلدين.

وأوضح أن هذا التنسيق يعزز من قدرة الدولتين على التصدي للتحديات المختلفة في الساحة الدولية.

وأضاف أن هذا التنسيق هو أحد الأسباب التي تجعل مصر والأردن هدفًا للهجمات والتشويه من قبل جماعات أو دول معادية، وهو ما يعمل البلدان على مواجهته سويًا.

دعم الموقف المصري الأردني

أشار عياصرة إلى أن الموقف المصري الأردني الثابت والمتناغم قد أسهم بشكل كبير في تشكيل موقف عربي قوي، مشددًا على أن هذا التنسيق بين القاهرة وعمان يعد من أبرز سمات دعم القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع الحالية في غزة.