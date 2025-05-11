نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تصريحات لـ ترامب بعد وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت قناة القاهرة الإخبارية أولى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، والذي تم التوصل إليه مساء السبت، بوساطة أمريكية مباشرة.

وأكد ترامب في تصريحاته، التي بثتها القناة، التزامه بالعمل مع حكومتي الهند وباكستان من أجل استكشاف إمكانية التوصل إلى حل دائم للنزاع المزمن حول إقليم كشمير، مشددًا على أهمية الحلول السلمية وتفادي التصعيد العسكري في المنطقة.

ترامب: "سنعمل على تعزيز التجارة مع الهند وباكستان"

كما أعلن الرئيس الأمريكي عزمه تعزيز العلاقات التجارية مع البلدين، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع نطاق التبادل التجاري مع كل من الهند وباكستان خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في جنوب آسيا.

وقال ترامب نصًا: «سنعمل على زيادة التجارة مع باكستان والهند بشكل كبير»، في إشارة إلى أهمية العلاقات الاقتصادية كوسيلة لدعم السلام والتعاون الثنائي والإقليمي.

فخور بقيادة الهند وباكستان نحو السلام

في تصريح لافت، عبّر ترامب عن فخره بالدور الذي لعبه في دفع الطرفين إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الهند وباكستان أظهرتا وعيًا كبيرًا بأهمية إنهاء النزاع العسكري، واصفًا قرارهما بـ "الذكي والمتزن".

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن ترامب قوله: «فخور بقيادة الهند وباكستان ووعيهما بأهمية وقف إطلاق النار»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو تحقيق الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق توترًا في العالم.

منشور رسمي على "تروث سوشيال" يؤكد الوساطة الأمريكية

وكان ترامب قد نشر، عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، بيانًا أوضح فيه أن الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط المباشر بين الجانبين، وأثمرت جهودها عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن القرار جاء بعد محادثات دبلوماسية مكثفة.

وأشار في منشوره إلى أن البلدين استجابا لدعوة الإدارة الأمريكية لضبط النفس، واتفقا على إنهاء الأزمة العسكرية الحالية، مما يعكس "حسن النية والحكمة في التعامل مع الخلافات"، حسب وصفه.

خلفية الأزمة وتداعياتها

تجدر الإشارة إلى أن التوترات بين الهند وباكستان تصاعدت مؤخرًا في أعقاب اشتباكات حدودية دامية، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار السابقة، والتي ما دام كانت هشة ومؤقتة.

ويُعد النزاع حول إقليم كشمير أحد أقدم وأعقد النزاعات الجيوسياسية في العالم، حيث يطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة الكاملة عليه، رغم التقسيم القائم منذ عام 1947.