العالم اليوم - بالأرقام.. مبالغ طائلة يجنيها مطورو تطبيقات "أبل"

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. مبالغ طائلة يجنيها مطورو تطبيقات "أبل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 مايو 2025 10:33 صباحاً - حقق مطورو تطبيقات "أبل" على "آب ستور أميركا" إيرادات إجمالية بقيمة 33.68 مليار دولار، من خلال بيع التطبيقات والألعاب، خلال عام 2024 فقط.

وحسب تحليل جديد لشركة متابعة تطبيقات الأجهزة الذكية "آب فيغرز"، وصلت حصة المطورين من هذه الإيرادات إلى 23.57 مليار دولار، بعد خصم حصة "أبل" التي تزيد قليلا على 10 مليارات دولار.

وتشير تقديرات "آب فيغرز" إلى أن إيرادات متجر أبل في الولايات المتحدة من العمولات، زادت إلى الضعف خلال الفترة من 2020 إلى 2024.

ففي عام 2020 كانت حصيلة هذه العمولات 4.76 مليار دولار فقط، قبل أن تصل إلى أكثر من 10.1 مليار دولار في 2024.

ولا تفصل "أبل" عادة إيراداتها من "آب ستور" عن باقي الإيرادات، عند نشر نتائجها المالية.

ونشرت الشركة تقريرا في مايو 2023، قالت فيه إن متجرها حقق إيرادات على مستوى العالم بقيمة 104 مليارات دولار من بيع التطبيقات والألعاب والخدمات الرقمية الأخرى خلال 2022.

ومع ذلك، وجد تحليل "آب فيغرز" أن متجر التطبيقات "آب ستور" حقق إيرادات عالمية بقيمة 61.5 مليار دولار، ثم ارتفعت الإيرادات في العام الماضي إلى 91.3 مليار دولار.