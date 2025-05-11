العالم اليوم - السيطرة على حرائق المستودعات النفطية في بورتسودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 مايو 2025 09:28 صباحاً - أعلن الدفاع المدني السوداني، الأحد، السيطرة "تماما" على الحرائق التي اندلعت في مستودعات نفطية رئيسية ومواقع أخرى في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وقال مدير الدفاع المدني عثمان عطا في بيان: "سيطرنا تماما علي كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة في بورتسودان، في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية بكميات كبيرة".

وأشاد عطا بـ"خطة عمل محكمة ومجهودات كبيرة".

وتتخذ حكومة السودان المرتبطة بالجيش من بورتسودان مقرا، منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع قبل أكثر من عامين.

والإثنين اتهمت السلطات الموالية للجيش قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيّرة، أدى إلى اشتعال النيران في مستودع الوقود الرئيسي بالمدينة المطلة على البحر الأحمر، وحذرت من "كارثة محتملة" في المنطقة من جراء انتشار النيران في مستودعات "ممتلئة بالوقود".

وبقيت بورتسودان في منأى إلى حد كبير عن أعمال العنف التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل 2023، مع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وإضافة إلى اتخاذها مقرا موقتا للحكومة، انتقلت إلى بورتسودان المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومئات الآلاف من النازحين.

لكن المدينة تتعرض منذ الأحد الماضي لهجمات يومية بالمسيّرات، يتهم الجيش قوات الدعم السريع بشنها.

وعطلت هذه الهجمات مرافق حيوية مثل مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين وميناء بورتسودان ومطارها المدني الدولي، الذي يعتبر "شريان الحياة للعمليات الإنسانية"، بحسب الأمم المتحدة.