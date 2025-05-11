الدفاع الروسية: مقتل 780 عسكريا

الدفاع الروسية: مقتل 780 عسكرياأعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 780 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان حول سير العملية العسكرية في أوكرانيا أنه خلال 24 ساعة الماضية عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة دونيتسك في حين تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون.

وبحسب البيان

تم إسقاط قنبلة جوية من طراز /جادم/ و 84 مسيرة وتدمير البنية التحتية لعدة مطارات عسكرية وتوجيه ضربات مركزة للوجستيات كييف.