تصريحات نارية لرئيس وزراء باكستان: "تمسكنا بـ لا إله إلا الله فانتصرنا على العدو"

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق رئيس الوزراء الباكستاني تصريحات حماسية عقب تصدي بلاده لما وصفه بـ "عدوان هندي سافر"، مؤكدًا أن تمسك الشعب والجيش بالعقيدة والوحدة هو ما مكّنهم من دحر العدوان وتحقيق "نصر ميداني واضح".

العدوان الهندي: توتر متجدد بين الجارتين النوويتين

بدأ التصعيد الأخير حينما زعمت الهند أن عناصر عبرت الحدود من الجانب الباكستاني إلى كشمير الخاضعة لسيطرتها، ما دفع الجيش الهندي لتنفيذ ضربات جوية محدودة على ما قالت إنها مواقع "إرهابية" في الداخل الباكستاني.

الرد الباكستاني

في المقابل، أعلنت باكستان أن سلاح الجو الباكستاني تصدى للطائرات الهندية وأسقط اثنتين منها، واحتجزت طيارًا هنديًا تمت إعادته لاحقًا كبادرة "حسن نية".

الرافال لم تصمد؟ سلاح الجو الباكستاني يتفاخر

أضاف رئيس الوزراء أن حتى طائرات "رافال" الفرنسية المتطورة، والتي اشترتها الهند ضمن صفقة كبرى، "لم تصمد أمام ضرباتنا الجوية الدقيقة".

"الطريقة التي يفهمها هؤلاء": رسالة ردع واضحة للهند

وأكد رئيس الوزراء أن "هذه هي الطريقة التي يفهمها هؤلاء، لا يفهمون لغة السلام، بل لغة الردع والقوة". وهو تصريح يدل على تصعيد الخطاب الحاد ضد الحكومة الهندية، التي تتبنى سياسة أمنية مشددة تجاه باكستان، خاصة في ملف كشمير.

الدين والجيش: مزج بين العقيدة والوطنية

"تمسكنا بلا إله إلا الله فانتصرنا"

ربط رئيس الوزراء في حديثة بين النصر العسكري والعقيدة الدينية، وهو أسلوب شائع في الخطاب السياسي الباكستاني، حيث يُقدّم الجيش الباكستاني باعتباره "جيش الإسلام"، في مقابل ما يُصور على أنه "عدوان هندي مدعوم من قوى كبرى".

ردود الفعل الدولية: دعوات للتهدئة

دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى ضبط النفس والعودة للحوار .

. عبرت الصين وتركيا عن دعم ضمني للموقف الباكستاني ، مطالبة بعدم المساس بالسيادة الباكستانية.

، مطالبة بعدم المساس بالسيادة الباكستانية. الهند من جهتها قللت من حجم الخسائر، واعتبرت ما حدث "ردًا محدودًا ومبررًا".

السيناريوهات المستقبلية: هل يتوسع الصراع؟

احتمال التصعيد العسكري: وارد في حال وقوع حادث جديد في كشمير.

عودة إلى الحوار؟: البعض يرجح تدخل دولي يجبر الطرفين على طاولة المفاوضات.

اللعب على وتر الانتخابات: كل من الهند وباكستان اعتادت استخدام الملف الأمني داخليًا لكسب التأييد الشعبي.

قوة الردع مقابل لغة السلام

التصريحات الباكستانية أكدت أن الرد القوي هو ما يضمن الأمن والاستقرار في نظر إسلام آباد، وسط نزاع تاريخي محتدم مع الهند، وفي ظل توازن دقيق بين خطاب عقائدي وتكتيك عسكري.