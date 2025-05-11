العالم اليوم - رئيس وزراء باكستان: سيذكر التاريخ كيف أسكتنا الجيش الهندي

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 11 مايو 2025 03:24 صباحاً - هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، السبت، الشعب الباكستاني بما وصفه بـ"الانتصار" على الهند، وذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ، بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال شريف، في خطاب متلفز إلى الأمة، إن "هذا انتصار ليس فقط للقوات المسلحة، بل للأمة بأكملها"، مضيفا: "سيذكر التاريخ كيف أسكتت القوات المسلحة والمقاتلات الباكستانية الجيش الهندي في غضون ساعات".

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني على أهمية المضي نحو حل القضايا العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف تقاسم موارد المياه، وقضية إقليم كشمير المتنازع عليه، داعيًا إلى "حوار جاد" مع نيودلهي.

وكانت التوترات بين البلدين قد تصاعدت عقب هجوم مسلح وقع في 22 أبريل في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهنود. وردا على الهجوم، أعلنت الهند الشهر الماضي إلغاء معاهدة مياه السند من جانب واحد، وهي الاتفاقية التي تنظم توزيع الموارد المائية بين البلدين.

وشكر شريف، في كلمته، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وساطته، كما عبّر عن امتنانه للدول "الصديقة" التي ساهمت في التوصل إلى الاتفاق، مشيدا بدور الصين ووقوفها "الدائم إلى جانب باكستان في الأوقات الصعبة".

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية التزام إسلام آباد الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه.