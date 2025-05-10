العالم اليوم - بعد واقعة حارسي الزمالك.. التحقيق مع أحدهما ولفت نظر للآخر

انتم الان تتابعون خبر بعد واقعة حارسي الزمالك.. التحقيق مع أحدهما ولفت نظر للآخر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 مايو 2025 04:25 مساءً - قرر مدير الكرة في الزمالك وائل القباني، إحالة حارس مرمى الفريق محمد عواد للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي المصري، بسبب ما بدر منه خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أُقيمت في الدوري المحلي، الجمعة.

وذكر المركز الإعلامي للنادي، السبت، أنه "بالتنسيق مع المدير الفني أيمن الرمادي، قرر القباني إحالة عواد للتحقيق، وسيتم اتخاذ مايلزم من قرارات وفقا للوائح المتبعة في النادي".

وأضاف أن القباني "قرر أيضا توجيه لفت نظر للحارس محمد صبحي، نظرا لما بدر منه في المباراة ذاتها"، مشيرا إلى أن "صبحي أكد أن تصرفه بدافع الضيق من الإصابة التي تعرض لها ورغبته في استكمال المباراة، وأنه يكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك".

وتابع المركز الإعلامي: "يأتي ذلك لفرض حالة من الانضباط والالتزام داخل الفريق، ورفض أي محاولة من أي لاعب للخروج عن النص".

يذكر أن عواد رفض في البداية النزول للمشاركة كبديل، بعد إصابة صبحي خلال المباراة.

وكان الزمالك تعادل مع سيراميكا كليوباترا 2-2، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بمجموعة البطولة، بينما رفع سيراميكا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس.