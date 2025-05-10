العالم اليوم - باكستان تعيد فتح مجالها الجوي بعد وقف إطلاق النار مع الهند

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 مايو 2025 04:25 مساءً - أعلنت هيئة مطارات باكستان، السبت، فتح المجال الجوي في البلاد بالكامل، بعد وقف إطلاق النار مع الهند.

وكانت باكستان قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كافة أنواع الرحلات، السبت، على خلفية تبادل الهجمات مع الهند. وذكرت محطة "جيو" التلفزيونية الباكستانية أن هذا الإجراء يأتى بعد إطلاق الهند موجة جديدة من الصواريخ على قواعد جوية باكستانية. وأشارت "جيو" إلى أن الرحلات الجوية في البلدين شهدت حالات توقف على فترات متقطعة مؤخرا. وفي وقت لاحق من السبت، أعلنت الهند وباكستان موافقتهما على وقف فوري لإطلاق النار، بعد أيام من تبادل الهجمات بين البلدين.

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