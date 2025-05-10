نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الخارجية الهندية: وقف إطلاق النار مع باكستان سيبدأ اليوم في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم، عن بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الباكستاني، وذلك اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.



يأتي هذا الإعلان في إطار جهود التهدئة وخفض التوتر على خطوط التماس بين الجانبين، بعد تصاعد ملحوظ في الاشتباكات خلال الفترة الماضية.

وأكدت الخارجية الهندية أن هذا الاتفاق يعكس رغبة الطرفين في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتجنب المزيد من التصعيد العسكري.

وأضافت أن مديرا العمليات العسكرية في الهند وباكستان سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية أنه تم الاتصال بالمدير العام للعمليات العسكرية الباكستانية بعد ظهر السبت وكان من المتوقع أن يوقف كلا الجانبين إطلاق النار.