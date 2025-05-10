نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- جيش الأحتلال يحقق في حادثة سقوط قنابل على الأراضي الإسرائيلية ويفيد بإصابة 7 جنود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن مقاتلة حربية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أسقطت قنابل جوية على الأراضي الإسرائيلية بالخطأ نتيجة عطل فني.

وقع الحادث في منطقة مفتوحة قرب قاعدة رامات دافيد، وقد أوضح جيش الاحتلال في بيان له أن هذه الحادثة هي المرة الثانية خلال شهر تقريبًا التي تحدث فيها مثل هذه الواقعة.

تفاصيل الحادثة

أشار البيان إلى أنه لا إصابات جراء الحادث، وأن التحقيق جارٍ في الحادث الذي وقع نتيجة عطل فني في الطائرة.

وكانت هذه الحادثة مشابهة لحادث سابق وقع في وقت قريب، حيث أسقطت طائرة مقاتلة أخرى قنبلة جوية على الأراضي الإسرائيلية بسبب عطل فني.

انفجار لغم في قطاع غزة

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت عن إصابة 7 جنود وضابطين إثر انفجار لغم أرضي في منطقة الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء القدس، وأن الانفجار وقع أثناء تنفيذ عملية تمشيط في شمال القطاع.

وأشار البيان إلى أن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.