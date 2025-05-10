العالم اليوم - الجيش الهندي: ملتزمون بعدم التصعيد شريطة أن تفعل باكستان ذلك

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 مايو 2025 09:23 صباحاً - أعلن الجيش الهندي، صباح السبت، أنه ملتزم بعدم التصعيد مع باكستان، شريطة أن تفعل الأخيرة ذلك.

وفي البيان ذاته، قال الجيش الهندي إنه استهدف أنظمة رادار وقواعد تقنية في باكستان، بعد هجوم الأخيرة عليه.

وأوضح أنه "ألحق أضرارا بالجيش الباكستاني ردا على استخدامه نيران المدفعية".

وتابع الجيش الهندي: "باكستان استهدفت منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من كشمير، ردا على ذلك استهدفت الهند أنظمة رادار وقواعد تقنية في باكستان".

وأوضح أن القصف الباكستاني خلف "أضرارا محدودة" في المعدات والأفراد ببعض القواعد العسكرية الهندية.

وقال الجيش الهندي إن باكستان تعزز انتشار قواتها على الحدود، وحاولت التوغل جوا في 26 موقعا".