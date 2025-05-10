العالم اليوم - الولايات المتحدة تعرض الوساطة بين الهند وباكستان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 مايو 2025 08:31 صباحاً - عرض وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وساطة بلاده لإطلاق "محادثات بناءة" بين الهند وباكستان، وذلك خلال مكالمة مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الجمعة، بينما تتبادل الدولتان النوويتان الهجمات لليوم الرابع.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن روبيو تحدث مع نظيره الباكستاني، و"أكد أنه يجب على الطرفين إيجاد سبل لخفض التصعيد الحالي، واستئناف الاتصالات المباشرة لتجنب سوء التقدير".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان، إن روبيو "واصل حض الطرفين على إيجاد سبل لخفض التوتر، وعرض مساعدة أميركية لإطلاق محادثات بناءة من أجل تجنب نزاعات مستقبلية".

واعتبر وزير الدفاع الباكستاني في مقابلة تلفزيونية، أن "الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تلعب دورا فعالا بين الهند وباكستان هي الولايات المتحدة".